Moderna-Aktie verliert: Moderna-CEO warnt vor geringerer Impfstoff-Wirksamkeit bei Omikron

Der Moderna -Chef warnte in der Financial Times, dass es Monate dauern würde, bevor Pharmaunternehmen neue variantenspezifische Impfstoffe in Massen produzieren könnten.

Die hohe Anzahl der Omikron-Mutationen auf dem Spike-Protein und die rapide Ausbreitung der Variante in Südafrika signalisierten, dass die aktuell verfügbaren Impfstoffe kommendes Jahr modifiziert werden müssten.

Es sei nicht davon auszugehen, dass die Wirksamkeit auf demselben Niveau bleiben werde wie es bei Delta der Fall war, so Bancel. "Ich glaube, sie wird beträchtlich sinken", fügte er hinzu. "Ich weiß nicht, wie viel, weil wir auf Daten warten müssen. Aber alle Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe sagen: 'Das sieht nicht gut aus.'"

Am Dienstag fiel die an der NASDAQ notierte Moderna-Aktie um 4,36 Prozent zurück auf 352.43 US-Dollar. Auch die Aktien von BioNTech knickten am Dienstag ein: Sie verloren 2,97 Prozent auf 351,74 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)