Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
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19.08.2026 18:34:01
Moderna and Merck Just Made History With the First mRNA Cancer Vaccine to Succeed in a Phase 3 Trial. Here's What That Means for Investors.
A late-stage trial that combined a messenger ribonucleic acid (mRNA) shot jointly developed by Moderna (NASDAQ:MRNA) and Merck with Merck’s Keytruda yielded strong results in what's being viewed as a potential game-changing cancer treatment.The Phase 3 trial enrolled over 1,100 patients with melanoma whose tumors had been completely removed by surgery. Patients who received the personalized vaccine alongside Keytruda went longer before their cancer returned, and longer before it spread to distant parts of the body, than patients who received Keytruda alone.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Merck KGaA
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08:49
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 150 Euro (dpa-AFX)
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19.08.26
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Analysen zu Merck KGaA
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Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
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|-1,66%
|Merck Co.
|128,36
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|Moderna Inc
|135,92
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|3 790,00
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