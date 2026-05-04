Moderna: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Moderna präsentierte in der am 01.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 241,06 ARS. Im Vorjahresquartal waren -133,000 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 383,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 551,61 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 114,00 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at