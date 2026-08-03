Moderna hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Moderna hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 138,78 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel waren -122,340 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,12 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 204,29 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at