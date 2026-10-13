Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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13.10.2026 10:44:00
Moderna Is Now Worth More Than 3X as Much as BioNTech. Which Biotech Stock Is the Smarter Pick?
For the first nearly eight months of 2026, Moderna (NASDAQ: MRNA) and BioNTech SE (NASDAQ: BNTX) had similar market caps. The two stocks exchanged the edge multiple times as the bigger messenger RNA (mRNA) therapy developer.
It's a different story today, though. Moderna's market cap hovers near $90 billion, around 3.6 times BioNTech's market cap of under $25 billion. Which biotech stock is the smarter pick now?
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14.10.26
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12.10.26
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|Moderna Inc
|211,40
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