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WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079

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06.11.2026 15:48:01

Moderna Just Gave Investors Yet Another Thing to Cheer About

Moderna (NASDAQ:MRNA) has been one of 2026's biggest stock market winners, rising nearly 720% through Thursday's close. Most of that gain can be attributed to positive late-stage trial results for its experimental cancer vaccine. But the company's third-quarter earnings report revealed something investors weren't expecting. Moderna is profitable again, for the first time in years.

Moderna's revenue rose 29% year over year to $1.31 billion in the third quarter, far ahead of the roughly $890 million analysts were expecting. U.S. sales were $780 million, and international sales were $533 million. International sales of COVID vaccines were a particularly strong point.

Image source: Getty Images.

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12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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