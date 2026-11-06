Moderna Just Gave Investors Yet Another Thing to Cheer About

Moderna (NASDAQ:MRNA) has been one of 2026's biggest stock market winners, rising nearly 720% through Thursday's close. Most of that gain can be attributed to positive late-stage trial results for its experimental cancer vaccine. But the company's third-quarter earnings report revealed something investors weren't expecting. Moderna is profitable again, for the first time in years.

Moderna's revenue rose 29% year over year to $1.31 billion in the third quarter, far ahead of the roughly $890 million analysts were expecting. U.S. sales were $780 million, and international sales were $533 million. International sales of COVID vaccines were a particularly strong point.

Image source: Getty Images.

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