Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|
11.10.2026 00:15:00
Moderna Now Trades 61% Above Wall Street's Average Price Target. Should You Sell?
Moderna (NASDAQ: MRNA) has been one of the market's hottest stocks this year, surging more than 500% so far. The biotech stock has delivered these kinds of gains before, soaring more than 2,000% from the start of 2020 through early August of 2021, as its coronavirus vaccine delivered blockbuster revenue. Moderna was one of the stars of early pandemic days, bringing a vaccine to market in a matter of months -- a vaccine that would become one of the world's top-selling pharmaceutical products.
In the years to follow, though, Moderna's earnings picture and stock performance fell into the doldrums. Demand for the vaccine, its only product at the time, slid in later pandemic days, and Moderna found itself cutting costs to account for this shift. Meanwhile, the company gained other product approvals and advanced its pipeline, but investors didn't immediately jump on board. In fact, the stock slid in recent years.
This year, however, investors have gotten excited about Moderna again, particularly in response to the progress of its personalized cancer vaccine candidate. That's supercharged Moderna's stock performance, and as a result, Moderna now trades 61% above Wall Street's average price target. Is it time to sell? Let's find out.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Moderna Inc
|
09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
08.10.26
|S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
07.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Moderna Inc
|200,55
|15,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.