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04.05.2026 06:31:29
Moderna stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Moderna präsentierte in der am 01.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Moderna ein Ergebnis je Aktie von -2,520 USD vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 260,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 389,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 108,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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