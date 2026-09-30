Moderna Stock Falls 7% After Adding Chief Operating Officer Role

(RTTNews) - Moderna, Inc. (MRNA) is down 6.68 percent, losing $13.60 to $189.86 on Wednesday. The move comes after the company announced the addition of a Chief Operating Officer role as it prepares for the potential launch and scale-up of intismeran autogene and advances its broader oncology and infectious disease portfolios.

Moderna is currently trading at $189.86, down from the previous close of $203.46 after opening at $186.55 on the Nasdaq. The stock has traded between $184.58 and $196.83 during the session, with trading volume at 8.54 million shares versus average volume of 17.03 million.

Juan Andres will return to Moderna as Chief Operating Officer effective October 5, 2026, reporting to CEO Stéphane Bancel and overseeing the manufacturing organisation. Moderna also said Chief Technical Operations and Quality Officer Jerh Collins will retire. Collins joined the company in 2022 after nearly 30 years at Novartis. Shares have traded between $22.28 and $208.90 over the past 52 weeks.