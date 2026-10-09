Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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09.10.2026 21:18:12
Moderna Stock Hits New 52-Week High: What's Happening?
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Nachrichten zu Moderna Inc
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09.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
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09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
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09.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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09.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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07.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
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07.10.26
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Analysen zu Moderna Inc
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|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.