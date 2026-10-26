Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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26.10.2026 14:06:23
Moderna Stock Saga: Leaked Data, a Panicked Influencer and Perfect Timing
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Nachrichten zu Moderna Inc
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|Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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23.10.26
|Impfstoffdaten enttäuschen: Moderna-Aktie fällt kräftig, BioNTech-Aktie reagiert ebenfalls (dpa-AFX)
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23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
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22.10.26
|Moderna shares sink after leaked cancer data missed expectations (Financial Times)
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22.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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22.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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22.10.26
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22.10.26
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Analysen zu Moderna Inc
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen zeigen sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.