Moderna und BioNTech: Abwärtstrend hält an

Obwohl Tech-Aktien am Donnerstag zu einer leichten Erholung ansetzen, können die beiden mRNA-Impfstoffhersteller sich aus ihrem Abwärtstrend nicht befreien. Die Verluste halten sich zwar in Grenzen, doch ist die relative Schwäche nicht von der Hand zu weisen. DER AKTIONÄR setzt bei BioNTech jedoch weiter auf eine baldige Erholung.Eine Stunde vor Handelsende an der Wall Street liegen beide Papiere rund 1,5 Prozent im Minus. Aus technischer Sicht liefern sie damit eine schlechte Figur ab. Marktteilnehmer begründen die Kursschwäche hauptsächlich mit dem Vormarsch der Omikron-Variante. Die könnte das Ende der Pandemie einläuten.Unterstützung erhält diese These einmal durch die Krankenhauszahlen sowie die jüngsten Maßnahmen auf der Insel. Sowohl Schottland als auch England wollen zeitnah alle Corona-Maßnahmen aufheben. Auch Frankreich will ab Anfang Februar weiter lockern, obwohl die Zahl der Neuinfektionen viermal so hoch ist wie in Deutschland.