Moderna verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Moderna hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Moderna noch ein Gewinn pro Aktie von -0,510 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,31 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Moderna einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at