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03.08.2026 06:31:29
Moderna vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Moderna gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,130 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 145,0 Millionen USD – ein Plus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Moderna 142,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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