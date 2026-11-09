Moderna zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Moderna hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,50 ARS. Im Vorjahresviertel waren -33,880 ARS je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 45,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 969,28 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 1 349,78 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at