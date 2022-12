Modernisierung, Ausbau und Kooperationen für viele Millionen Menschen

Docsis 3.1 im Kabel-Glasfasernetz flächendeckend eingeführt1.500 Kapazitätserweiterungen für mehr Stabilität im Bestandsnetz geschafft14 neue FTTH-Ausbauprojekte in Gemeinden und Landkreisen gestartetAllianz mit Altice für bis zu 7 Mio. neue Glasfaser-Anschlüsse geschmiedetDer Jahresrückblick im Festnetz zeigt: Der Datenverkehr in Deutschland wächst unaufhaltsam. Allein bei Vodafone stieg das im Kabel-Glasfasernetz transportierte Datenvolumen in 2022 noch einmal um 6 Prozent auf 35 Exabyte – obwohl mittlerweile viele Homeoffice-Nutzer wieder zurück in die Büros kehren. Für den Transport dieser enormen Datenmengen sind leistungsstarke Netze unverzichtbar. Dafür hat Vodafone in diesem Jahr sein Kabel-Glasfasernetz flächendeckend mit der Gigabit-Technologie Docsis 3.1 ausgestattet. Im Bestandsnetz hat Vodafone zudem den Fokus darauf gelegt, die Qualität für Festnetz-Nutzer weiter zu erhöhen. Rund 1.500 Kapazitätserweiterungs-Maßnahmen im Festnetz (fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr) haben die Techniker durchgeführt, um die Stabilität und Zuverlässigkeit an hunderttausenden Hausanschlüssen zusätzlich zu erhöhen. Mit 14 neuen Ausbau-Projekten in Landkreisen und Gemeinden für weitere 300.000 Haushalte und Unternehmen hat Vodafone den FTTH-Ausbau gerade in ländlichen Gebieten vorangetrieben. Im Oktober gründete Vodafone eine Allianz mit Altice für den Bau von bis zu 7 Millionen zusätzlichen Glasfaser-Anschlüssen. Zudem startete Vodafone Partnerschaften zur Vermarktung von vielen Millionen weiteren FTTH-Anschlüsse auf der Glasfaser-Infrastruktur von Deutsche Glasfaser und Deutsche Telekom, um das Gigabit-Angebot für seine Kunden in den kommenden Jahren deutlich auszuweiten.Marcel de Groot, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone Deutschland: „Wir haben in diesem Jahr die Einführung von Docsis 3.1 in unserem Kabel-Glasfasernetz abgeschlossen und so nahezu alle 24 Mio. Anschlüsse auf Gigabit-Geschwindigkeit gebracht. Zeitgleich haben wir unser Bestandsnetz mit zahlreichen Maßnahmen noch stabiler und zuverlässiger gemacht. Dafür haben unsere Techniker zusätzliche Glasfaser-Trassen und Glasfaser-Knotenpunkte ins Netz gezogen und mehr Segmentierungsmaßnahmen geschafft als jemals zuvor. Beim Bau neuer Glasfaser-Netze haben wir viele Projekte, vor allem in ländlichen Regionen, erfolgreich beendet – und neue in die Wege geleitet. Und schließlich haben wir gemeinsam mit Altice den Startschuss für Deutschlands größte Glasfaser-Allianz gegeben.“Kabel-Glasfasernetz wichtig für Gigabit-GrundversorgungIn diesem Jahr hat Vodafone sein Netzmodernisierungsprogramm im Kabel-Glasfasernetz abgeschlossen. Dank flächendeckender Einführung von Docsis 3.1 können Kunden nun für nahezu alle 24 Millionen Anschlüsse Gigabit-Geschwindigkeit buchen. Um das Festnetz stabiler und zuverlässiger zu machen, hat Vodafone zusätzlich rund 1.500 Segmentierungsmaßnahmen durchgeführt – ein deutlicher Anstieg von fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Allein von diesen Maßnahmen profitieren mehr als 750.000 Haushalte. Die größten Projekte des Jahres 2022 hat Vodafone in Bremen (95.000 Haushalte), Nürnberg (53.000 Haushalte), Freiburg (21.000 Haushalte) und Dresden (15.000 Haushalte) erfolgreich umgesetzt.Gezielter Glasfaser-Ausbau in ländlichen RegionenDa, wo das Kabel-Glasfasernetz nicht hinreicht, baut Vodafone mit Landkreisen, Kommunen, Städten und Gemeinden Glasfaser aus. Wie beispielsweise im Main-Kinzig-Kreis, wo in diesem Jahr der Ausbau des größten geförderten Betreibermodells Deutschlands startete – für bis zu 75.000 Haushalte in 25 Kommunen. Hier fiel im Oktober auch der Startschuss für den eigenwirtschaftlichen Glasfaser-Ausbau, bei dem Vodafone gemeinsam mit dem Projektpartner Meridiam Glasfaser für weitere 23.000 Haushalte realisiert. Im Dezember wurde auch Deutschlands größtes eigenwirtschaftliches Betreibermodell ins Leben gerufen. In der Ruhrmetropole Essen wird Vodafone gemeinsam mit dem Projektpartner ruhrfibre in den kommenden drei Jahren rund 150.000 neue FTTH-Anschlüsse für Haushalte, Unternehmen, Krankenhäuser und kommunale Einrichtungen schaffen.Auch in vielen weiteren Regionen Deutschlands startete Vodafone in diesem Jahr mit dem eigenwirtschaftlichen Glasfaser-Ausbau. Wie beispielsweise im Ortenaukreis, in Wiesbaden und im Landkreis Cham. In Brandenburg an der Havel, Leipzig, Gronau und im Rhein-Hunsrück-Kreis begann Vodafone außerdem mit Vermarktung und Bau der Glasfaser-Anschlüsse. Zusätzlich vollendete Vodafone in 2022 den Ausbau weiterer Glasfaser-Netze in über 52 Gewerbegebieten für mehr als 10.000 Unternehmen erfolgreich.Vodafone setzt auf Allianzen und Kooperationen bei GlasfaserUnd der Glasfaser-Ausbau nimmt weiter Fahrt auf: 2022 schloss sich Vodafone mit dem Partner Altice zur größten Glasfaser-Allianz des Landes zusammen, um in den kommenden sechs Jahren bis zu sieben Millionen neue Glasfaser-Anschlüsse deutschlandweit zu bauen. Der Projektstart ist im Frühjahr 2023 geplant. Zudem startete Vodafone Kooperationen mit Deutsche Glasfaser und Deutsche Telekom, um das eigene Gigabit-Angebot zu erweitern. Schon im kommenden Jahr wird Vodafone damit beginnen, die FTTH-Infrastruktur beider Kooperationspartner für die Vermarktung von Millionen weiterer Glasfaser-Anschlüsse zu nutzen.