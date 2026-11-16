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16.11.2026 06:31:29
MODETOUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MODETOUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -173,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 2,62 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 45,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MODETOUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,85 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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