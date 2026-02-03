MODETOUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MODETOUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,59 Milliarden KRW – eine Minderung von 5,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,73 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 500,890 KRW gegenüber -1090,000 KRW im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,52 Milliarden KRW gegenüber 9,24 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at