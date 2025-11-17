|
MODETOUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MODETOUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 96,00 KRW gegenüber -156,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat MODETOUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST im vergangenen Quartal 2,50 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MODETOUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,40 Milliarden KRW umsetzen können.
