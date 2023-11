Modeunternehmen Blaumax ist insolvent

Über das niederösterreichische Modeunternehmen Blaumax ist am Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Betroffen sind rund 40 Gläubigerinnen und Gläubiger sowie neun Beschäftigte, teilten der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der KSV1870 am Donnerstag in Aussendungen mit. Angaben zu den Verbindlichkeiten lagen zunächst nicht vor. Eine Unternehmensfortführung sei geplant.

Als wesentliche Insolvenzursachen wurden Umsatzrückgänge aufgrund der Corona-Pandemie sowie Preiserhöhungen in der Produktion und das geänderte Konsumverhalten genannt. Blaumax verkauft laut eigenen Angaben hauptsächlich Oberbekleidung für Frauen, Schwerpunkt des Großhandels befinde sich in Deutschland.

sag/tpo

APA