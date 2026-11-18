Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
|
18.11.2026 14:04:36
Modexus Solutions Board Approves New Share Buyback Of Upto $500 Mln
(RTTNews) - Wednesday, Modexus Solutions' (MOD) Board of Directors approved a share buyback program of upto $500 million to repurchase the company's outstanding common shares.
The $500 million buyback program is effective immediately and underscores the company's confidence in its long-term strategy and commitment to delivering value to shareholders.
"This share repurchase authorization reflects our strong conviction in Modexus Solutions' next phase of compounding growth and our commitment to delivering on our long-term financial targets," said CEO Neil Brinker.
On the NYSE, the shares are trading 2.67 percent down at $126.25 in the pre-market hours. The shares closed Tuesday's trading 0.63 percent down.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.
|
18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
16.11.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Modine Manufacturing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Modine Manufacturing von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Modine Manufacturing Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Modine Manufacturing Co.
|129,30
|2,62%