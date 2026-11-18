(RTTNews) - Wednesday, Modexus Solutions' (MOD) Board of Directors approved a share buyback program of upto $500 million to repurchase the company's outstanding common shares.

The $500 million buyback program is effective immediately and underscores the company's confidence in its long-term strategy and commitment to delivering value to shareholders.

"This share repurchase authorization reflects our strong conviction in Modexus Solutions' next phase of compounding growth and our commitment to delivering on our long-term financial targets," said CEO Neil Brinker.

On the NYSE, the shares are trading 2.67 percent down at $126.25 in the pre-market hours. The shares closed Tuesday's trading 0.63 percent down.