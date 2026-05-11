Indians Aktie
ISIN: US45566P1057
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11.05.2026 07:34:57
Modi calls on Indians to tighten belts amid Gulf crisis
PM asks citizens to work from home, limit gold purchases and stop travelling abroad to conserve foreign exchangeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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