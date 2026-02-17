|
Modi Naturals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Modi Naturals hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 7,56 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Modi Naturals 5,88 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 1,74 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,79 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
