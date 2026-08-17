Modi Naturals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Modi Naturals präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,44 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Modi Naturals ein EPS von 7,87 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Modi Naturals mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at