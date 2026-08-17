Modi Rubber veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Modi Rubber äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,95 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 78,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at