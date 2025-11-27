Modiin Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Modiin Energy lud am 25.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Modiin Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,24 ILS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 34,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,5 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,1 Millionen ILS.

Redaktion finanzen.at