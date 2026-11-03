Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
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03.11.2026 22:24:00
Modine Manufacturing Co. Q2 Profit Drops
(RTTNews) - Modine Manufacturing Co. (MOD) announced earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $30.0 million, or $0.56 per share. This compares with $44.4 million, or $0.83 per share, last year.
Excluding items, Modine Manufacturing Co. reported adjusted earnings of $1.35 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 34.6% to $994.4 million from $738.9 million last year.
Modine Manufacturing Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $30.0 Mln. vs. $44.4 Mln. last year. -EPS: $0.56 vs. $0.83 last year. -Revenue: $994.4 Mln vs. $738.9 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 3.1 B To $ 3.2 B
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