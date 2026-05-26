Modine Manufacturing Aktie

Modine Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869795 / ISIN: US6078281002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.05.2026 00:06:46

Modine Manufacturing Co. Q4 Income Advances

(RTTNews) - Modine Manufacturing Co. (MOD) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $73.3 million, or $1.36 per share. This compares with $49.6 million, or $0.92 per share, last year.

Excluding items, Modine Manufacturing Co. reported adjusted earnings of $1.71 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 47.5% to $954.4 million from $647.2 million last year.

Modine Manufacturing Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $73.3 Mln. vs. $49.6 Mln. last year. -EPS: $1.36 vs. $0.92 last year. -Revenue: $954.4 Mln vs. $647.2 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Modine Manufacturing Co.

mehr Nachrichten