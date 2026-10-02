Modine Manufacturing Aktie
WKN: 869795 / ISIN: US6078281002
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02.10.2026 14:46:44
Modine Manufacturing Completes $946M Spin-Off with Gentherm: What Investors Need to Know
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