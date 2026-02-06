Modine Manufacturing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Modine Manufacturing hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,90 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Modine Manufacturing ein EPS von 0,760 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 616,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 805,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at