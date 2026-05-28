Modine Manufacturing legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Modine Manufacturing hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Modine Manufacturing noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 954,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 647,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,26 USD gegenüber 3,42 USD je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 23,16 Prozent auf 3,18 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at