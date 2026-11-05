Modine Manufacturing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Modine Manufacturing hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Modine Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 994,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 738,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at