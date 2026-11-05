|
05.11.2026 06:31:28
Modine Manufacturing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Modine Manufacturing hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.
Modine Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 994,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 738,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!