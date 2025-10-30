|
30.10.2025 06:31:28
Modine Manufacturing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Modine Manufacturing veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,860 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 658,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 738,9 Millionen USD ausgewiesen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
