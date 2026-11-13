Modine Stock Just Soared 29% on a Report That Samsung Wants to Buy It. Is It Too Late to Buy?

Shares of Modine Manufacturing (NYSE:MOD) soared about 29% to roughly $137 on Friday afternoon after Bloomberg reported that Samsung Electronics is in talks to buy the Wisconsin company. The talks could produce a deal in the coming weeks, according to the report, but no final decision has been made, and the discussions could still fall apart.

Neither company has confirmed the talks, and no price has been reported. Modine was worth about $5.6 billion before the news.

Image source: Getty Images.

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