Modipon: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Modipon hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Modipon ein Ergebnis je Aktie von -0,150 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at