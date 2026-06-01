Modipon: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Modipon hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Modipon ein EPS von -0,090 INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,440 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,570 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at