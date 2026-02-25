Middle East Aktie
Modi's Israel trip tests India's Middle East balancing act
As India's defense ties with Israel grow and the Gaza conflict casts a long shadow, Indian Prime Minister Narendra Modi visits Tel Aviv. The trip tests India's bid for strategic gains amid rising regional tensions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
