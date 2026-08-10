Modis Navnirman stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Modis Navnirman hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,36 INR. Im Vorjahresviertel hatte Modis Navnirman 3,47 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 582,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 455,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at