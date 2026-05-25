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25.05.2026 06:31:29
Modison Metals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Modison Metals hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,09 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 120,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,87 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,30 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 22,35 INR gegenüber 7,61 INR im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 7,10 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Modison Metals 4,89 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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