03.02.2026 06:31:28
Modison Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Modison Metals hat am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,18 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,79 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,21 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,44 Milliarden INR ausgewiesen.
