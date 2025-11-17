Modison Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Modison Metals hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,59 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,22 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,45 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at