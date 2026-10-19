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19.10.2026 06:31:29
Modison Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Modison Metals hat am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,18 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,59 INR je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Modison Metals 2,79 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 92,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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