Modiv Aktie
WKN DE: A3DEVR / ISIN: US60784B1017
|
25.03.2026 21:14:41
Modiv Industrial Inc. Q4 Profit Retreats
(RTTNews) - Modiv Industrial Inc. (MDV) announced earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $0.429 million, or $0.02 per share. This compares with $0.633 million, or $0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 5.6% to $11.074 million from $11.730 million last year.
Modiv Industrial Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.429 Mln. vs. $0.633 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.07 last year. -Revenue: $11.074 Mln vs. $11.730 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Modiv Inc Registered Shs -C-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Modiv Inc Registered Shs -C-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Modiv Inc Registered Shs -C-
|14,24
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.