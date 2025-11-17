|
17.11.2025 06:31:29
Modiv legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Modiv hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
