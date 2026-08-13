Modiv veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Modiv hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at