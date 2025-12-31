ModivCare: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ModivCare hat am 29.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9,070 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat ModivCare mit einem Umsatz von insgesamt 679,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 698,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at