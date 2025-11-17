Modular Medical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Modular Medical hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,14 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,140 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at