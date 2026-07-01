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01.07.2026 06:31:29
Modular Medical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Modular Medical hat am 29.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 11,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Modular Medical -3,600 USD je Aktie generiert.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -12,360 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Modular Medical ein EPS von -15,300 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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