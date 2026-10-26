Modulight: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Modulight hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Modulight mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at