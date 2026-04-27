Modulight gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Modulight hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Modulight im vergangenen Quartal 1,5 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Modulight 1,6 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at